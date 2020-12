”Västkapitalismens främsta svaghet, att pengar i slutändan övertrumfar alla andra hänsyn, har lämnat den vidöppen för Kremls manipulation.” Med den meningen mejslar Cathrine Belton ut kärnan i sin bok ”Putin's people: How the KGB took back Russia and then took on the West” (William Collins). Belton har rapporterat från Moskva för Financial Times och andra medier i 14 år och arbetet med boken har tagit henne sju år. Det säger en del om research-insatsen, vilken också har lyfts fram i hyllande recensioner i internationella medier.

Fokus ligger på de finansiella strukturernas betydelse för säkerhetstjänstens stegvisa konsolidering av makten i Ryssland. Och på hur Kreml har köpt inflytande med pengar som landets korrupta elit har stulit från den egna befolkningen – men också på den sorglöshet med vilken de politiska och ekonomiska eliterna i väst har stått till tjänst. Störst utrymme i detta avseende ägnas Storbritannien och Donald Trumps affärer med gangsters och underrättelsefolk från forna Sovjetunionen sedan tidigt 90-tal. Den delen är fascinerande – och hisnande – men bokens stora behållning är blottläggandet av putinismens rötter i 80-talets Sovjetunionen och 90-talets Sankt Petersburg.