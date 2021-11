Det myllrar av människor i Per Wästbergs nya bok ”Hyllningar”, en samling essäer och krönikor om författarkolleger, vänner, och familjemedlemmar – men även om städer och länder så intensivt beskrivna att de nästan antar en mänsklig skepnad.

Med, som alltid, lätt hand och en närmast lakonisk ton skissar Per Wästberg fram livshistorier som tränger in i läsaren, kanske beroende på att det alltid återstår en bevarad hemlighet hos dem. Vid ett tillfälle beskriver Per Wästberg skådespelaren Erland Josephsons memoarer, hur denne porträtterar andra skådespelare han kände: ”Var och en har sålunda en historia värd att berättas på bästa sätt, men den är aldrig uttömmande, den öppnar sig mot det outtalade och oskrivna.”