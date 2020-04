Johan Spendrups bröllopsfest, 2017. Årets kock-vinnaren Karl Ljung, som stått för menyn under kvällen, sjunker ner vid baren på Loka Brunn. Bredvid sitter en av bröllopsgästerna: kommunikationsproffset, entreprenören, författaren och före detta moderata partisekreteraren Per Schlingmann. De har förvisso hälsat några gånger tidigare, men att deras möte denna sena kväll ska leda till att duon tre år senare släpper en roman i genren gastronomisk feelgood – om maten, drömmen och kärleken i Italien – är det ingen som kan förutspå. Men ändå. Börjar man skrapa på den hittills skrivna resumén av Per Schlingmann är det inte helt oväntat.

– Jag är otroligt svag för att testa nya saker, säger han och ler sitt breda leende när vi möts på Karl Ljungs restaurang L’Avventura på Sveavägen.