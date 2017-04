Per Gessle älskar att prata om musik och det kommer ofta någon musikreferens för att förklara vad han menar. Egentligen borde inte 58-åringen vara så kunnig om 60-talsmusik eftersom han bara var sju–åtta år när mycket av den bästa musiken släpptes 1966 och 1967. Men det tog han igen med ivrigt lyssnande på sin sju år äldre brors skivor.

Som tioåring ägde han själv 100 plattor och satt redan då och letade låtens ”hook”, det där lilla extra som gör att en sång till en hit. Samlingsalbumet med Roxettes hitlåtar: ”Don’t bore us – get to the chorus”, som kom 1995, sammanfattar perfekt Gessles låtskrivartalang. Det ledde med tiden till fyra listettor för Roxette i USA: ”The look”, ”Listen to your heart”, ”It must have been love” och ”Joyride”.