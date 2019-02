”Per Gessle, hur är det att vara så oerhört gammal?”

Jag är djupt försjunken i tankar medan jag pulsar genom slasket på en av Stockholms dyraste gator. Det är lika brungrått på Östermalm som vid Gullmarsplan.

Skälet är att jag är på väg hem till Per Gessle och en insikt jag fick bara häromdagen. Insikt kanske är att ta i men jag hade bara inte tänkt på det förrän just innan jag ska träffa Per Gessle: i år har jag skrivit professionellt om popmusik i trettio år. Själva jubiléet infaller inte idag, men tveklöst den här månaden, kanske faktiskt just den här veckan.