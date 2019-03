Nu kommenterar finansmarknadsminister Per Bolund (MP) de senaste avslöjandena om misstänkt penningtvätt i Swedbank. SVT Nyheter och Uppdrag Granskning har under onsdagen avslöjat svarta miljonutbetalningar från tidigare ukrainske presidenten Viktor Janukovytj till dömde kampanjledaren Paul Manafort via banken. Swedbank ska dessutom ha undanhållit USA information om kunder kopplade till Panamadokumenten.