Samlingsregeringen (1939-1945) kommer ut från slottet efter konselj. Från vänster ses bland andra Gösta Bagge, G Andersson, Thorvald Bergquist, Gustaf Möller, KG Westman, statsminister Per Albin Hansson, Fritiof Domö och Axel Pehrsson-Brahmstorp. Foto: TT

Jag får ofta frågor om andra världskriget i allmänhet och Sveriges utsatta läge i synnerhet. Ofta rör det sig om kontrafaktiska resonemang på temat ”vad hade hänt om Hitler anfallit 1943?” eller ”hade Sverige kunnat bli indraget i finska vinterkriget?”. En del av dessa frågor har jag valt att besvara, andra inte. Idag tar jag mig an en annan, mer ovanlig fråga, som inte är kontrafaktisk utan handlar om något som blev verklighet: skapandet av den för svenskt vidkommande mycket ovanliga samlingsregeringen mellan socialdemokrater och borgare. Bildades den omedelbart efter krigsutbrottet, eller dröjde det några månader? Fanns det planer på att låta den fortleva efter krigets slut?

Svaret på den första frågan är lätt att ge. Det dröjde. När Hitlers styrkor angrep Polen i början av september 1939 styrdes Sverige av en koalitionsregering bestående av socialdemokrater och bondeförbundare (föregångare till dagens centerpartister). Det var inte givet att även högermän och liberaler skulle ingå i en regering som redan från början hade starkt stöd i riksdagen och svarade mot både borgerliga och socialistiska väljares önskningar. Beslutet att vidga regeringsunderlaget fattades inte förrän Sovjetunionen genom angreppet på Finland den 30 november hade fört andra världskriget till Norden. I ljuset av detta var det i mångas ögon naturligt att de svenska politiska partierna grävde ned stridsyxorna och började samarbeta.

Den 13 december 1939 bildades följaktligen en samlingsregering med representanter för Socialdemokraterna, Bondeförbundet, Folkpartiet och Högern. Endast kommunisterna hölls utanför och betraktades som potentiella landsförrädare eftersom de inte gjorde någon hemlighet av sina sympatier för Stalin. I egenskap av ledare för det största partiet var Per Albin Hansson självskriven statsminister. Axel Pehrsson-Bramstorp, Bondeförbundets ledare och en av Per Albins bästa vänner, behöll sin jordbruksministerpost. Folkpartiledaren Gustaf Andersson i Rasjön blev kommunikationsminister och högerledaren Gösta Bagge ecklesiastikminister. Socialdemokraterna Ernst Wigforss och Per Edvin Sköld satt kvar som finans- respektive försvarsminister. Som utrikesminister tillsattes en partilös yrkesdiplomat, Christian Günther. Den stora förloraren på samlingsregeringens tillkomst var den svenska riksdagen, som i praktiken miste allt inflytande till ministrarna. Oppositionen, undantaget kommunisterna, hade ju upphört att existera.

Dessvärre visste inte alla om det än, men med lite övning skulle de nog se ljuset.

I sina memoarer har Tage Erlander, som själv kom in samlingsregeringen 1944, gett en personlig betraktelse över den hanssonska tankevärld som utgjorde politisk fond för dess tillkomst. Per Albin trodde, menade han, att alla svenskar egentligen var socialdemokrater. Dessvärre visste inte alla om det än, men med lite övning skulle de nog se ljuset:

”Han hade, vilket jag kanske inte haft, en sådan obegränsad tillit till sina idéers bärkraft att han betraktade motståndarna som enbart vilseförda och okunniga. Jag tror inte alls han skulle ha dragit sig för att ha med kommunister i regeringen därför att han menade att om kommunisterna kommit med i regeringen blev de socialdemokrater efter ett halvår. Detsamma med högern. De var vilseförda men det var inte så farligt. Får man in dem i regeringen finner de sig i den socialdemokratiska politiken ganska snart. Därför var det helt naturligt att han 1940 förordade en samlingsregering som lösning på Sveriges regeringsproblem.” (Memoarer V: 1960-talet, Tiden, Stockholm 1982, s. 142–143.)

Om Per Albin fått råda hade samlingsregeringen överlevt andra världskriget och fortsatt att styra Sverige på obestämd tid. Men övriga politiker stretade emot. Under 1944 och 1945 blev det alltmer uppenbart att samtliga partier uppfattade regeringen som en tvångströja som blockerade för dem att föra en egen politisk linje. Därför gick samlingsregeringen i graven en tid efter det att Tyskland kapitulerat. Den upphörde formellt att styra landet den 31 juli 1945.