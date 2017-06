Kräftgång för H&M – pensionsjätte storsäljer

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Det skriver Dagens industri.

Alecta sålde två miljoner H&M-aktier i april och och sedan ytterligare två miljoner aktier i maj. Totalt var affärerna värda omkring 0,8 miljarder kronor.

Som vi har sagt tidigare så stuvar vi om i portföljen, mer än så vill vi inte kommentera”, säger Ramsay Brufer, ägaransvarig på Alecta, till Di.

Alecta äger nu 47,3 miljoner aktier i H&M och ägarandelen ligger på 2,86 procent. Det ska jämföras med andelen i början av 2015, som då låg på 4,1 procent. Nu har Alecta den lägsta ägarandelen sedan 2007. Detta efter att under många år ha varit H&M:s näst största ägare efter familjen Persson.

H&M har under de senaste åren blivit allt mer i frågasatt, i takt med att aktiekursen rasat. I veckan inkom försäljningsstatistik under förväntan, och nu är aktien nära att falla under nivån 200 kronor.

Samtidigt storköper bolagets ordförande Stefan Persson aktier i bolaget. I fem omgångar sedan april 2006 har Stefan Persson köpt aktier för miljardbelopp. En förklaring är enligt analytiker att han anser aktien vara billig, medan andra helt enkelt anser att ordföranden vill signalera att aktien är köpvärd. I strid med vad andra analytiker – och nu också pensionsbolag – anser just nu.