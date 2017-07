Pengaregn över dj-kollegor

Swedish house mafia-medlemmarnas bolag omsätter miljoner. Arkivbild. Foto: Jordan Strauss/AP/TT

De forna medlemmarna i Swedish house mafia, Sebastian Ingrosso, Axel "Axwell" Hedfors och Steve Angello, fortsätter att dra in mångmiljonbelopp, skriver Dagens Industri.

Enligt siffror tidningen tagit del av har Ingrossos bolag Touring is good for you och Music is good for you omsatt 15 miljoner respektive 8,7 miljoner kronor under 2016. Och då dj:n endast haft sig själv som anställd uppgår personalkostnaderna till 18,7 miljoner.

Dj-kollegan Axel "Axwell" Hedfors bolag gick även det bra under förra året. Axwell music AB omsatte 17,7 miljoner kronor och hade en ökning med dryg fyra miljoner från året innan.

Annons X

Totalt uppskattas Hedfors och Ingrosso vara goda för nästan 250 miljoner kronor var. Steve Angello kommer inte långt efter, och uppskattas vara god för 200 miljoner kronor.

Housegruppen Swedish house mafia gjorde sin sista spelning i mars 2013. Trion har haft store succéer med låtar som "One", "Save the world" och "Don't you worry child".