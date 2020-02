Pelosis svar – rev sönder Trumps tal

Att det är frostigt mellan Donald Trump och Representanthusets talman Nancy Pelosi är ett understatement i Washington. Pelosi har tillsammans med underrättelseutskottets ordförande Adam Schiff varit drivande i riksrättsprocessen mot Donald Trump.

Antagonismen tilltog på tisdagen då presidenten höll sitt årliga tal ”State of the union”. Presidenten framhävde sin administrations framgångar med ekonomin, skattesänkningar och arbetslösheten. Han berömde också sjukvården och de sociala skyddsnäten. Trump nämnde dock aldrig riksrättsåtalet under sin dryga timme i talarstolen.