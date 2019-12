Om världen vore en bil, behöver vi inte svänga in på en grusväg utan gasa på. Det är argumentet i den nya boken ”More from less” av forskaren Andrew McAfee vid MIT. Trenden är att USA förbrukar mindre resurser än tidigare. Inte bara i relation till sin tillväxt, utan i absoluta tal. McAfee tittar på användningen av allt från vatten, mark och skog till bekämpningsmedel och stål. Totalt kartläggs 72 resurser och även importerat material räknas in. Konsumtionen av alla utom sex minskar. Han säger själv att utvecklingen är kontraintuitiv.

De flesta ser tillväxt som synonymt med ökad resursförbrukning. Historiskt har det varit sant. Även om tekniken blivit mer effektiv, har vi lagt pengarna som blir över på mer konsumtion. Miljörörelsen har därför varit skeptisk till så kallad relativ frikoppling, att få ut mer ekonomiskt värde ur en viss miljöpåverkan. Vad spelar det för roll, om den totala konsumtionen ökar?