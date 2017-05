A kind revolution

Inför helgens Eurovisionfinal i Kiev har Paul Weller erbjudit Storbritannien att de kan få byta ut sitt sedvanligt undermåliga bidrag mot en pastoral vimsighet från ”A kind revolution”.

Risken att ett land i fritt post-brexitfall ens lyssnar på honom är förstås minimal.

Men han sällar sig till en skara av brittiska artister – Jarvis Cocker, Noel Gallagher, Saint Etienne – som inför döva öron erbjuder sina tjänster till Eurovision. Vad Paul nu skulle ha där att göra. Fast intentionen är väldigt underhållande.

Jag är inte kapabel att avgöra om det år 2017 är möjligt att konvertera någon till wellerismens dröm om en vänlig – både musikalisk och politisk – revolution. Men nästan på dagen 40 år efter The Jams ”In the city” och dess så ofta citerade rader om the young idea är ”A kind revolution” mer än bara ögonblickvis en tapperhetsmedalj för oss som hade turen – eller, om du så vill, den goda smaken – att välja en ungdomsidol med sådan omsorg att vi fick se honom växa upp till en livskamrat som subtilt stakar ut nya vägar genom en musik som för den oinitierade säkert ter sig lika märklig som någonsin Yoko Ono eller The Aphex Twin.

Marxisten Robert Wyatt spelar trumpet och ylar i försiktig falsett medan Weller skriver lyrik om konstnären Edward Hopper och kastar sig in i en lika oväntad som klädsam latinogroove och för en stund framstår som Maida Vales socialistiska och lätt tango-teatrala Sylvia Vrethammar.

Även i de stunder han faller in i traditionella uppdateringar av gångna tiders eklekticism och leker Traffic eller Dr John samt ber svunna tiders soulröster (Madeleine Bell, PP Arnold) förgylla besvärligt klumpig solglasögon-inomhus-rock – händer det för mycket under ytan för att det ska gå att avfärda som tråkigt. ”Nova” är ett utmärkt exempel på hur det går att rädda högst traditionell brittrock genom att dra konventionalismen genom ett tilltalande David Bowie-försöker-göra-drum’n’bass-filter.

Och Boy George gästsjunger på ”One tear”, Wellers första renodlade house-inspelning sedan han deklarerade sin kärlek till Blaze och Frankie Knuckles under The Style Councils sista och så djupt underskattade dagar.

En mjukt följsam jazzfunk gör sig också avslappnat påmind tillräckligt ofta för att Weller – och det här är viktigt för oss som så gärna vill positionera oss en smula – med effektiv precision skrämmer bort både Springsteen- och Depeche Mode-entusiaster.

Det är ju så att inget gör mig mer trygg än vetskapen att ingen i min omgivning riktigt förstår Paul Weller.

Men samtidigt: vore det inte för att vi just nu går igenom en musikhistorisk fas då det skapas sådana enorma mängder makalös och purung r’n’b, hiphop och grime på båda sidor av Atlanten skulle jag blygt räcka upp handen och viska att den så allegoriska ”The cranes are back” och, i synnerhet, ”Long long road” är den finaste blåögda gospel jag har tagit del av i år.