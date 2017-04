Paul McCartney räddad av Elvis Costello

Elvis Costello och Paul McCartney. Foto: TT

Paul McCartney sålde inte så bra när sjunde soloplattan ”Press to play” släpptes 1986. Bättre gick det när McCartney slog sig ihop med Elvis Costello, som var med och skrev en tredjedel av låtarna. Resultatet blev ”Flowers in the dirt” (Universal) 1989 som gick upp som etta på den brittiska albumlistan. Nu finns den i en box med de ursprungliga demo-inspelningarna.

Det är ofta fascinerande hur många hyfsade låtar blir fantastiskt mycket bättre med lite produktion. Som största hiten ”My brave face”. På ”Put it there” är det Beatlesproducenten George Martins magiska fingrar som fixar ljudet.

I boxen finns tidigare inte visade videor, McCartneys handskrivna texter och en bok om inspelningarna. ”Vi gjorde på samma sätt som jag brukade göra med John Lennon. Satte oss mitt emot varandra med två akustiska gitarrer. Elvis är högerhänt och jag vänsterhänt så det såg ut som en spegelbild”, säger McCartney.