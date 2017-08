Patti Smith

När Patti Smith sjunger ”people have the power” är det mer av en besvärjelse och en önskan än ett konstaterande av faktum. Folket har ju inte makten, särskilt inte i dagens värld, men folket har kraften att skapa förändring. I alla fall om vi, som hon säger, står enade. Och om vi, som hon sjunger i en sång inspirerad av Hopi-indianerna, åkallar de gamla visa som levde före oss.

Hon är något av en shaman, den 70-åriga poeten och rockikonen. En shaman, javisst, men också en hippie, beatnik, punkare, modeikon och feministförebild. Alltid i samma uniform: vit t-shirt, svart väst, kostym och boots. En mässande rockstjärna som i John Lennons efterföljd sjunger om fred och frihet och som i slutet av konserten talar om den vackra kvällen på nöjesfältet – hon är väldigt fascinerad av att för första gången spela bland skrikande människor i olika åkattraktioner – och den kraft som skapas av den solförmörkelse som just denna kväll kan skådas hemma i USA.

Patti Smith dansar så där sjuttiotalsflummigt som bara hon kan dansa.

Hon talar om hur denna underbara kväll kommer att fortsätta efter konserten och om att vi alla kommer att ha fantastiska drömmar. Och så vinkar hon, på det där rara sättet som bara hon kan vinka. Och dansar så där sjuttiotalsflummigt som bara hon kan dansa.

Det är många som kommit att fångas av hennes nedtonade karisma, och som nu fyller planen framför stora scenen på Grönan. Kanske var det Polarpriset som slutgiltigt gjorde Patti Smith folklig? Jag vet inte. Älskad både av rockpubliken och kulturetablissemanget – som ibland är samma sak – är hon hur som helst. Själv älskar hon Henning Mankell och hans böcker om Kurt Wallander. De hann bli vänner innan han gick bort och två dagar före Grönan spelade Patti Smith, på sin egen önskan, i lilla Ystad.

Patti Smith är ju en artist som gör sig bäst i det intima formatet, på en klubb, en mindre konsertlokal eller i en trädgård.

Förra sommaren gav hon tre konserter på raken i Moderna museets trädgård. Det var mycket lyckat. Riktigt så bra är hon inte på Grönan. Patti Smith är ju en artist som gör sig bäst i det intima formatet, på en klubb, en mindre konsertlokal eller i en trädgård. Det är den coola men snälla utstrålningen och det släpigt personliga sättet att sjunga på – inte specifikt låtarna – som man vill åt och den försvinner lite på de större estraderna, inte minst på ett stökigt och stojigt nöjesfält.

Om vi ska vara helt ärliga har hon bara gjort ett helgjutet album, den klassiska debuten ”Horses”, så det finns inte så många riktigt bra låtar att plocka fram. Vi får ”Gloria” i en bra men mycket bokstavstrogen version – hur punk är det? – och ”Because the night” och ”People have the power”. ”Rockin' in the free world” är härlig förstås, och får ett entusiastiskt mottagande, men det är ju en Neil Young-klassiker som väldigt många tagit sig an. I den lämnar hon dessutom över sången till basisten Tony Shanahan och gitarristen Lenny Kaye. Den sistnämnda är ett stort namn i rocknördiga kretsar och spelade gamla garagerocksinglar på Debaser dagen före konserten.

Men nog är det en i det stora hela bra konsert. En lite oväntad cover på ”Can't help falling in love” är gullig och i den jammiga och poetiska ”Beneath the southern cross” arbetar hela bandet, inkluderande sonen Jackson Smith, upp ett monotont trancerockigt groove av god årgång.