”Patienter och personal kommer att fara väldigt illa”

• På Karolinska i Solna och Huddinge finns det totalt 1 559 fastställda vårdplatser. Men under våren har bara 1 188 platser varit disponibla. Enligt prognosen kommer i snitt bara 972 platser vara öppna under sommarens elva veckor med en lägstanotering under två veckor i slutet av juli och början av augusti med 876 platser.

• SvD har flera gånger berättat om problemen inom hjärtsjukvården på Nya Karolinska i Solna där köerna vuxit och där patienter måste skickas till Örebro och Uppsala för hjärtoperation. Det handlar om närmare tio patienter i månaden och det lär bli fler under sommaren. För att något dämpa effekterna av personalbristen öppnar man nu väggarna mellan enkelrummen på hjärtintensiven men det arbetet blir inte helt klart förrän till hösten.

• På grund av personalbrist signalerar nu även S:t Görans sjukhus att man för första gången någonsin kommer att ha stängda vårdplatser under sommaren. Oklart hur många.

• Två medicinavdelningar på Danderyds sjukhus blir helt utan sjuksköterskor i sommar. De kommer bara att vara bemannade med läkare och undersköterskor.