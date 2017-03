Patient med hjärtflimmer nekades vård i Stockholm

• Uppskattningsvis 330 000 svenskar har förmaksflimmer, varav 70 000 bor i Stockholmsområdet. Några har flimmer hela tiden, andra får attacker. Risken för stroke är femdubblad. På akuten är det den näst vanligaste patientgruppen efter dem som kommer in med bröstsmärtor.

• Samhällets kostnader är cirka sju miljarder per år varav sjukhusbesök och inläggningar står för 18 procent, produktionsbortfall 12 procent och långtidssjukskrivningar 3,5 procent.

• Först testar man nästan alltid med ett läkemedel. Flera av dem kan ge svåra biverkningar.

• Antalet svenska kateterbehandlingar, ablationer, har ökat till cirka 4 000 om året. Flera tillstånd kan nu behandlas, bland annat förmaksflimmer som är den vanligaste arytmin och finns hos drygt 3 procent av befolkningen.

• Nationellt kvalitetsregister lagrar data från kateterbehandlingar mot hjärtrusningar i Sverige, producerar statistik och offentliggör en årlig sammanfattning.

• Med en speciell elektrodkateter som förs in via blodkärl i ljumsken kan man behandla flera former av hjärtrytmrubbningar, arytmier. Man bränner eller fryser den del av hjärtat som orsakar rytmrubbningen. För många är det idag över 90 procents chans att behandlingen blir lyckosam. Komplikationer är sällsynta.

• Ablationer görs på tio ställen i Sverige. På de stora universitetssjukhusen men också i Skövde, Karlskrona och Trollhättan.

• För dem som bor i Stockholms län är det bara Karolinska i Solna och Huddinge som gäller. Privata Arytmicenter hyr in sig på Södersjukhuset men har inget avtal med Stockholm. Det startade 2009 och gör ungefär 450 ablationer om året, varav 97 från Västra Götaland under 2016.

• I Stockholms län har de som bor i Danderyd lättast att få en ablation. Där var det 167 ablationer per en miljon invånare under åren 2008–2012 medan det var svårast i Upplands Väsby med 38. Det är 60 procents större chans att få en ablation om man har hög inkomst, 81 procent om man är universitetsutbildad och 26 procent om man är svenskfödd.