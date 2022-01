Partiledardebatt stoppad – för många har covid

”En rad” sjukanmälningar har kommit in inför tisdagens debatt i folketinget i Köpenhamn, skriver nyhetsbyrån Ritzau. Det handlar om så många att debatten ställs in. Danska TV2:s politiske reporter Hans Redder skriver på Twitter att det i hög grad handlar om covid-fall som nu gått in i isolering.

Exakt vilka som är smittade är oklart, men bland de kända fallen finns Kristian Thulesen Dahl från Dansk Folkeparti och Jakob Ellemann-Jensen från Venstre.