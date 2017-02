Paret Obama tecknar bokkontrakt

Barack och Michelle Obama tecknar kontrakt med Penguin Random House. Arkivbild. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/TT

De ekonomiska detaljerna i det eftertraktade kontraktet är inte känt, men det tros vara tiotals miljoner dollar.

Enligt nyhetsbyrån AFP handlar det om parets memoarer.

Förlaget planerar att donera en miljon böcker, tillägnat Obama-familjen, till organisationen First Book. Paret Obama ska i sin tur donera en del av intäkterna till olika välgörenhetsstiftelser, som Obama Foundation, skriver The New York Times.

Annons X

"Vi är mycket glada att fortsätta vårt publicistiska partnerskap med Barack och Michele Obama. Med sina ord och sitt ledarskap förändrade de världen, och vi strävar varje dag, med de böcker vi publicerar, att göra samma sak", skriver Penguin Random House-chefen Markus Dohle i ett uttalande, och lovar att varje bok blir en "global publiceringshändelse utan motstycke i omfattning och betydelse".