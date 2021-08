Paralympics i Tokyo kommer att genomföras utan publik, rapporterar lokala medier. Detta då restriktioner fortfarande råder i den japanska huvudstaden på grund av ökande smittspridning.

Sent på torsdagskvällen meddelade arrangörerna att liknande begränsningar som under OS kommer att gälla även under Paralympics – det vill säga ingen publik i Tokyo. Däremot kommer man att tillåta ett begränsat antal åskådare vid de tävlingar som hålls i Shizuoka.