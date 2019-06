Semestern närmar sig och många relationer sätts på prov. I en intervju med Reuters berättar professorn Kira Birditt att par som dricker måttliga mängder tillsammans är lyckligare än de där endast den ena partnern dricker.

– Vi föreslår inte att människor ska dricka mer eller förändra på sina alkoholvanor, säger hon. Vi är inte säkra på varför detta händer. Det kan vara för att par som gör med fritidsaktiviteter med varandra har bättre kvalitet på äktenskapet.

Hon borde veta vad hon pratar om. Tillsammans med sina kollegor vid University of Michigan har hon publicerat en hel studie om ämnet i The journals of Gerontology Series B: Psychological Series.

Kanske borde vi ta nyheten med en nypa salt, men att göra saker tillsammans som – vare sig det är att följa en gemensam Netflix-serie eller mötas över ett glas rosé – gynnar de flesta relationer.