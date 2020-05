Under sängen i gästrummet gräver jag fram en sliten pärm. Lappen i den lilla plastfickan på ryggen är rejält gulnad. Där står ”TEXTER 1974”. Minns nu, jag tog med pärmen när vi tömde pappas lägenhet. Tjugoett år sedan. Den har följt med i några flyttar men jag har aldrig tagit mig tid att kika i den. Nu bär jag den varsamt till köksbordet och slår upp första sidan. En innehållsförteckning med hundratals låttitlar. Under bokstaven N finns No woman no cry. Vid Y hittar jag You can’t hurry love. Han har noggrant katalogiserat de låttexter han översatte till svenska 1974. På den tiden översattes många internationella hits till svenska och spelades in av våra inhemska storstjärnor.

Varje låt har flera pappersark. Först noterna med den engelska originaltexten, sedan något som måste vara hans arbetsdokument. Originaltexten är till vänster på pappret, maskinskriven i versaler, och till höger om den, prydligt handskriven, pappas översättning. Han provar sig fram med orden. I Joni Mitchells Chelsea morning testar han ”bjuder av sitt smultronstrå”, men tycks fastna för ”vilar sig i en berså”. Det är intressant att följa hans kreativa process. Sista pappersarket vid varje låt har centrerad maskinskriven text, den slutgiltiga svenska översättningen.