De två männen – flickans pappa och farbror – står åtalade för vållande till annans död. Bröderna skyller flickans död på varandra.

Under rättegången har stämningen varit upprörd. På onsdagen vägrade pappan gå in i rättsalen utan ordningsvakter på plats eftersom han kände sig hotad. Rättens ordförande har flera gånger fått säga till åhörare som pratat under förhandlingarna, skriver Bohusläningen.