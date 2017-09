Panik i flickrummet & Flickland: Det nya normala & Panik på playan

Ett flickrum! I prydligt rosa, tapetserat med Hello Kitty och My little pony. Som elvaåriga Lilis pappa tycker passar fint. Eller stökigt med klatschiga punkaffischer. Som Lili själv vill ha det. Scenografen Jenny Kronberg slår ihop gosedjur i pastell och girl power till en fiffig flickrumskombo på scenen i Skärholmen. Åsa Lindholms ”Panik i flickrummet” är en varmhjärtad fars för barn (från 9 år). Lili är smygpunkare, eftersom hennes pappa svimmar av basgångarna. Ensam hemma målar hon läpparna blå, hon ska provspela för tjejpunkbandet Purple Jackets. Men en hjärtekrossad faster Misse dyker upp och kräver uppmärksamhet. Och pappa kommer hem alldeles för tidigt.

Astrid Kakulis ömtåligt målmedvetna Lili går i spiraler för att duga som rebell inför Ulrika Nilssons mulet coola punktjej samtidigt som hon håller skenet uppe som pappas lilla flicka. Faster måste gömmas undan och far hållas utanför. Per Öhagens välmenande pappa blir ett allt svettigare frågetecken av förvirring. Maria Sundboms lynniga känslovrak till faster Misse sätter sprätt på farskarusellen som snurrar till Marit Bergmans lyxigt specialskrivna musik.

Sundbom gör Misse till Karlsson på takets egotrippade jämlike i omedelbar behovstillfredsställelse, ömkligt martyrskap och skamlösa hyss. Regissören Carolina Frände skruvar till spelet lika generöst som uppsluppet. Det snubblas och springs i dörrar på sant fars-manér. Någon gång är det mer ansträngt än självklart, men skrattet frigör energi och vidgar horisonter. I den glittriga finalen är de snäva normerna upplösta: man duger precis som man är!

Rakel Benér Gajdusek och Johan Holmberg i ”Flickland” på Dramaten. Foto: Maja Dennhag

Blåmålade läppar och helknäppa vuxna är det nya normala. Det går igen i Unga Dramatens ”Flickland: Det nya normala” (från 10 år). I Jörgen Dahlqvists pjäs är barnet utlämnat till ett språkspel av vuxenvärldens plattityder, trivialitetsfraser, uppbrutna klyschor och slappa upprepningar. Erik Holmströms regi bygger på ett ironiskt absurt och visuellt uppfinningsrikt formkoncept.

Johan Holmberg gör sorgset solidariskt ett övergivet skilsmässobarn, en sammanbiten depression i gul badmösseperuk med fläta. Hamadi Khemiri är en ståtligt neurotisk mamma av dubbla budskap och med en emotionell tryckkokare under ondulerad silverfrisyr och tillknäppt tantklänning. Elin Klingas styvmorslärarinna är en utstuderad cyborg och Rakel Benér Gajdusek en livfullt energisk Pippi Långstrump 2.0. Holmström laborerar med aktörernas knyckigt robotlika spelstil, mekaniska dockor, röstförvrängare, videoprojektioner och illustrativa ljudeffekter. Det är konsekvent, smart och (mar)drömskt, men också lite kylslaget och syrefattigt.

Kanske också pappor i dockformat är det nya normala. Liksom paniken. Minifarsan, den muntert uppskruvade hysterin, projektioner, problemorienterade flickor och knasiga vuxna återfinns i Teater Barbaras småskaliga semesterpjäs ”Panik på playan” (för 4-7 år), där barnet får representera klokhet och tillförsikt.