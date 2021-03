”Panik” i Suez – totalstopp blöder mångmiljarder

Olja, smink, toalettpapper och fryst biff. Det är några av varorna på väg från Kina till Europa som nu fastnat i limbo i Egypten på obestämd tid.

En kraftig vindby – sedan blev det tvärstopp i en av världens viktigaste handelsleder. Fartyget Ever Given strandade på sniskan i Suezkanalen under tisdagsmorgonen. Flera experter, såväl som de företag vars fartyg vackert fått vänta på båda sidor om den strandade bjässen, hoppades att trafiken skulle komma i gång igen inom två dygn. En sådan tidsram har företagen marginal för enligt Johan Woxenius, professor i sjöfartslogistik vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.