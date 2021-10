Pandemirestriktioner på nätkasino tas bort

Sedan den 1 juni förra året har begränsningarna av spel på onlinekasino gällt i Sverige. Bland annat har spelarna max fått sätta in 5000 kronor per vecka per spelbolag, och bonusar har högst fått uppgå till 100 kronor.

Systemet infördes med hänvisning till ökad risk för problemspelande under pandemin. Nu meddelar regeringen att det avskaffas den 14 november.