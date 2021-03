Författaren Johan Norberg har för tankesmedjan ECIPE:s räkning skrivit rapporten "Covid-19 and the Danger of Self Sufficiency: How Europe's Pandemic Resilience Was Helped By An Open Economy". Mattias Svensson intervjuar honom om rapportens innehåll, och protektionismens faror och konsekvenser.

Norberg menar att det i krisläge är en vanlig känsla att det är nödvändigt för länder att sluta sig, och lägga beslag på de varor som behövs, att sluta handla med omvärlden. Men det är oerhört destruktivt, eftersom det leder till att man bryter sönder just de globala kedjor man är beroende av.