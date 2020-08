Pandemin och skilsmässorna

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras skilsmässor.

På hösten efter semestrarna skiljer vi oss som mest under året. Nu är läget ännu mer speciellt, och pandemin verkar snabba på uppbrotten genom att man inte kan fly undan till jobbet eller fritidsaktiviteterna. SvD har begärt ut handlingar från Sveriges Domstolar och under juni och juli i år har exempelvis antalet ansökningar om skilsmässa som kommit in till Stockholms tingsrätt ökat med 50 procent, mot snittet de tidigare fem åren (dock låg bas, 395 par).

Men hur mycket skiljer vi oss egentligen jämfört med förr? Och vad ska man tänka på, både juridiskt och ekonomiskt när man står i det där jobbiga vägvalet? Inte minst kvinnor uppger att de är oroliga för att bryta upp av ekonomiska skäl.

Ledarsidans Lydia Wålsten diskuterar med Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet som har en bakgrund som "familjerättare". Johanna Kull, nationalekonom och sparekonom på Avanza, Charlotte Ljung, som driver företaget "Endbright", en plattform som hjälper personer som vill skilja sig och Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB som har stenkoll på statistiken kring skilsmässor.