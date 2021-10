Det hade varit några omtumlande dygn i Tokyo, min sista långresa före pandemin, med djupa upplevelser av mat, konst och shopping. Ja, även shoppingen kändes djuplodande: grävande i allt från konsthantverkshistorien till klädhögarna längst ner i modevalven i stadens märkvärdiga nätverk av vintagebutiker. Låt vara att jag endast agerade bärhjälp under dotterns textila exkursioner – mäter man 192 centimeter i strumplästen (man tar av sig skorna utanför japanska provrum) är man helt enkelt inte i målgrupp för second hand-utbudet.