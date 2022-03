Pandemieffekter på drickandet kvarstår

Under pandemin ökade Systembolaget sin försäljning, men det kompenserade inte för minskad reseinförsel och färre krogbesök. Sammantaget sjönk alkoholkonsumtionen i Sverige med 6 procent under 2020. Under pandemins andra år, 2021, ökade konsumtionen med 2 procent.

– Men på det stora hela är det inte så stora skillnader. Pandemieffekten ligger kvar även under det andra pandemiåret, säger Björn Trolldal, utredare vid Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN).