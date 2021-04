Palmes kommission – ett misslyckat projekt

Fråga: ”Vad var Palmekommissionen för något? Jag har hört att Palme, medan han inte var statsminister, spelade en stor internationell roll som medlare mellan supermakterna i denna kommission. Ledde detta någon vart?”

Dick Harrison: Palmekommissionen var ett initiativ som växte fram efter att kalla kriget hade fått en nystart under åren kring 1980, inte minst till följd av den sovjetiska inmarschen i Afghanistan och Reagans tillträde som amerikansk president. Som en respons på världshändelserna och den nya kapprustningen växte en omfattande fredsrörelse fram, vilken blev allt högljuddare under första hälften av 1980-talet. För Olof Palme kom utvecklingen att fungera som en språngbräda in på den internationella arenan. I egenskap av representant för det neutrala Sverige befann han sig i en position som var mer potentiellt fruktbar än den övriga socialdemokrater i väst hade. Politiker som Willy Brandt i Tyskland var ju inte fria att agera efter eget sinne, eftersom deras stater var medlemmar i NATO och beroende av USA.