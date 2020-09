När jag kliver in i galleriet för att se Lars Nilssons nya utställning är jag förberedd på apokalyps. Jag har just läst om molnen av sot och rök som brer ut sig över västra USA från eldsvådorna i Kalifornien. Häromdagen rapporterade The Guardian om arktiska skogs- och torvbränder i Sibirien som hittills i år släppt ut 35 procent mer koldioxid i atmosfären än under hela 2019. Medan sotmolnen från fjolårets bränder i regionen stundtals täckte ett område större än hela EU.

Det är med andra ord en högaktuell titel Nilsson valt till sin återkomst till måleriet efter trettio år med film och skulptur: ”Pareidoli i sotmolnens tid”.