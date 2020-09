Det blev stor uppståndelse när Bernard de Fallois år 1954 publicerade en volym med efterlämnade anteckningar av Marcel Proust. ”Contre Sainte-Beuve” var titeln. Boken visade sig innehålla litteraturkritiska essäer eller utkast till sådana, men också ett stort skönlitterärt material. Två år tidigare hade Fallois publicerat manuskriptet till Prousts utvecklingsroman ”Jean Santeuil”, som författaren hade förkastat. Det var ett regelrätt romanförsök, men i den nya volymen växlar materialet mellan essä och roman och en del av texterna vandrar också på ett trevande sätt mellan de båda genrerna. Mycket är skisser, obearbetade sådana. Några gånger tar Proust upp ett tidigare utkast, börjar från början med samma fras men styr sedan av åt ett nytt håll. På många ställen gör han avbrott mitt i en mening, och när han ska citera något kan han nöja sig med att ange inledningsordet eller bara markera plats för den avsedda texten.

Det var under hösten 1908 och en bit in på året efter som Proust skrev ner dessa texter i en serie anteckningsböcker. Frågan är vad han själv tänkte att det hela skulle leda till. I brev och dagböcker från den här tiden ställer han frågan om det är essäist eller romanförfattare han ska bli, och här ser det ut som om han prövar sig fram på båda vägarna och inte har bestämt sig. Några gånger använder han titeln ”Mot Sainte-Beuve”, men en gång varierar han den intressant nog med formuleringen ”Mot Sainte-Beuve. Minne av en morgon”: en viktig roll i de skönlitterära delarna spelar några texter som just gestaltar drömmar i gryningen och skildrar ett uppvaknande, detta på ett sätt som direkt pekar fram mot det stora romanverket.