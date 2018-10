Denna understreckare publicerades ursprungligen den 19 oktober 1982 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Att vi har kvar några av de äldsta svenska stumfilmerna kan vi tacka ett mödosamt rekonstruktionsarbete parat med rena detektivinsatser i arkiv. Hur detta arbete gick till berättas i en bok: "Svensk filmforskning" redigerad av Gösta Werner.

Stillbild ur ”Vingarne” av Mauritz Stiller (1916). Man trodde att alla kopior av filmen var borta, men 1987 återfanns en kopia som restaurerades och nu finns i Filminstitutets filmarkiv.

Man kan kanske inte begära att folk som ser den svenska filmens årliga prisutdelningsfest – av TV förvandlad till förvirrad provinsiell show – skall ta film på allvar. Vid sådana tillfällen är det ohjälpligt gamla glamourkonventioner som styr och allting ser ut som sockervadd – även om filmerna i sig är sträva och nyttiga som vattgröt.

Men bortom yran förhåller det sig så, att filmen, den mångsidiga senfödda sjunde konstarten, sedan åtskilliga decennier tas på allvar. Den har blivit värd en seriös forskning. Eller för att citera Rune Waldekranz, vår förste svenske filmprofessor:

"Filmens janusansikte, dess dubbla roll av på samma gång massmedium och konstform, har det senaste halvseklet i stegrad omfattning tilldragit sig vetenskapsidkarnas och samhällsforskarnas intresse. På sina håll runt om i världen har filmstudiet rent av fått status av akademiskt ämne."

Annons X

Filmvetenskap godkändes som examensämne vid Stockholms universitet på våren 1969 och professuren i filmforskning fick sin första företrädare (Waldekranz) ett år senare.

Läs även Nypremiär för 103-årig svensk stumfilm

I Sverige har således ämnet film haft vetenskaplig status i drygt tolv år. Rune Waldekranz har blivit emeritus och efterträtts av Leif Furhammar. Men naturligtvis har filmen varit föremål för seriösa studier långt innan den blev akademiskt ämne. I betydande grad har dessa studier stötts av Lauritzenska Stiftelsen som är föga känd av allmänheten men som till dags dato delat ut över en miljon kronor i forskningsanslag, universitetsstipendier och andra bidrag.

Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet bildades 1952 med syfte "att genom utdelande av anslag främja vetenskaplig bearbetning av filmhistoriskt material, kulturhistorisk forskning samt undervisning på den rörliga filmens (kinematografiens) område."

Stiftelsen firar sitt 30-årsjubileum med att ge ut den vackra volymen Svensk filmforskning (Norstedts, cirkapris 125:-). En omsorgsfull översikt och en positionsbestämning genomförd av ett par av dem som var med. Rune Waldekranz redogör för både den internationella och den inhemska filmforskningens utveckling och förutsättningar. Gösta Werner, filmforskare och doktor på en avhandling om Mauritz Stiller, berättar om sitt arbete med att rekonstruera sexton svenska stumfilmer.

Det ligger i sakens natur att de som är pionjärer inte ser sig själva som just – pionjärer. Det är i ett historiskt perspektiv de får benämningen. De som sysslade med stumfilm ägnade säkert ingen tanke åt att de skapade filmhistoria – än mindre anade de att de befann sig i ett av filmhistoriens kortaste skeden. Det var först när stumfilmsepoken var förbi som det vaknade en lust att åt eftervärlden bevara kunskapen om filmens pionjärår.

Läs fler streckare i SvD:s historiska arkiv

Laddar…

I Sverige oroade sig framför allt lärarna för filmen som en hotande kulturfara och 1911 inrättades Statens Biografbyrå med uppgift att censurgranska filmer avsedda för offentlig visning. Men Malmöläraren Frans Hallgren for utomlands och tittade på rörliga bilder och upptäckte att begreppet film inte är entydigt. Dokumentärfilmen gjorde honom entusiastisk och 1914 kom han med den första svenska filmboken: "Kinematografien ett bildningsmedel". Den förste filmforskaren värd namnet – eller titeln – finner inte Waldekranz förrän 1926 då fransmannen Maurice Noverre publicerade "Emile Reynaud, sa vie et ses travaux" som några år senare följdes av "L'Oeuvre de Georges Méliès".

Uttrycket den sjunde konstarten lanserades av skalden Ricciotto Canudos (1879–1923) som sökte definiera filmens egenart. Han var verksam som kritiker i Paris där han grundade Club des amis du septième art. Han tillhörde samma krets som Apolinaire, Picasso, Braque och Léger. Dit hörde också författaren Louis Delluc som gav den franska filmkritiken en seriös inriktning och kom att bilda skola som filmteoretiker. Det kan tilläggas att han var särskilt entusiastisk för svensk film – han tyckte att all film borde ha en nationell prägel.

Waldekranz prickar in alla de stora teoretikerna, placerar dem i sin tid, redogör för deras analys- och forskningsmodeller. Tar också upp förutsättningarna. Filmforskning kan svårligen bedrivas utan tillgång till film, ett praktiskt exempel på den saken hade fransmannen Raoul Grimoin-Sanson tillhandahållit med sin klippfilm L'histoire du cinéma par le cinéma. Tillgången till filmarkiv var ett villkor.

I Sverige hade Svenska Filmsamfundet uppstått vid ett sammanträde på Publicistklubben den 31 oktober 1933. Samfundet hade höga ambitioner och bland annat grundade man, med Bengt Idestam-Almquist som initiativtagare, ett filmarkiv som i sitt slag sannolikt var det första i världen.

Ur filmarkivet växte Filmhistoriska Samlingarna fram och fick tak över huvudet på Tekniska museet där man också bedrev filmvisningsverksamhet. Filmhistoriska Samlingarna fick varje år ett större anslag från Lauritzenska stiftelsen.

När Svenska Filminstitutet etablerat sig beslöt Samlingarnas huvudmän i samråd med Einar Lauritzen (son till stiftelsens grundare) att Filmhistoriska Samlingarna skulle integreras i Filminstitutet. På den grunden byggdes Cinemateket med forskarbibliotek, klipparkiv, filmarkiv, filmklubb.

Bevarandet av film är så att säga en vetenskap i sig – avdelning kemi. I dag förvaras filmerna i cinematekens kasematter i speciella kylrum, men innan man kom på den metoden hade mycken film gått förlorad genom kemiska processer och självantändning.

Läs även I den amerikanska filmens huvudstad

Det mesta av den tidiga svenska stumfilmen gick bokstavligen upp i rök vid en explosionsartad brand i Hellmans filmtvätteri i Vinterviken i Gröndal söder om Stockholms innerstad. Elden spred sig till ett intilliggande lager dit Svenska Bios och SF:s förråd av filmnegativ evakuerats från Filmstaden. Året var 1941 och beredskapstiden krävde lokaler, därför hade man i hast improviserat lagringen i Gröndal. Praktiskt taget alla Victor Sjöströms och Mauritz Stillers tidiga filmer gick förlorade. Av de 32 filmer Stiller gjorde före 1917 finns endast en, "Kärlek och journalistik" bevarad. Den av Stillers i Sverige inspelade filmer som kommer ursprunget närmast är "Herr Arnes pengar" av Stiller-experten Gösta Werner betraktad som Stillers allra viktigaste film.

Werner har med ofattbart tålamod lyckats rekonstruera sexton gamla stumfilmer och bland dem "Vingarne", Stillers mest kontroversiella film.

Själv talar Werner hellre om "restruktureringar" eftersom målsättningen varit att genom en så detaljerad rekonstruktion som omständigheterna medgivit klarlägga filmernas struktur. Metoden har lett till sådana resultat att det blivit möjligt att följa Stillers sätt att arbeta, hur han bygger sekvenser, situationer, hur han klipper, arbetar med bildväxlingar etc.

Forskningarna förde Werner till Library of Congress i Washington som har en särskild filmavdelning. Där finns ett stort antal filmer vilka undgått alla förödande kemiska processer – tack vare att de bevarats i form av kopior på papper! De amerikanska copyrightbestämmelserna var sådana att producenterna tvingades söka copyright till sina filmer. Modellen hämtades från tryckalstren – och filmproducenten skickade in en kopia av sin film på papper.

I längden befanns systemet både för ohanterligt och för dyrbart. Istället fick filmarna skicka in tre positivrutor från början av varje scen i filmen, en metod som sedan förenklades till en papperskopia av första rutan från varje scen i filmen.

Materialet, registrerat som "legal documents", var okänt utanför en trängre krets fram till 1951 då Library of Congress publicerade en katalog över filmer 1912-1939.

I någon mån tillgängligt för utomstående blev materialet först på 1970-talet och då under förutsättning att forskaren i fråga kunde dokumentera sin vetenskapliga noggrannhet. Ännu 1979 hade endast två amerikanska och en utländsk forskare fått tillgång till materialet. Amerikanerna var båda knutna till Library of Congress – den utländske forskaren var Gösta Werner. Med hjälp av dessa bildrutor – ofta illa åtgångna, ofta förvarade i fel ordningsföljd eller blandade med andra filmer – har Gösta Werner steg för steg lyckats genomföra sina restruktureringar. Svårigheterna och komplikationerna var långt fler än vad som framgår av denna redogörelse men: efter flera års arbete föreligger nu 16 svenska filmer i slutligt rekonstruerat skick. De föreligger i form av en serie volymer med kommentarer och alla de sammanlagt 1 518 bilderna från Library of Congress har fotograferats och kopierats innan de returnerats.

Rekonstruktionen av "Vingarne" med tillhörande bildmaterial ingår i boken "Svensk filmforskning". Därjämte Werners analys av filmen. Stiller gjorde "Vingarne" fritt – mycket fritt – efter Herman Bangs roman "Mikaël". Han försåg dessutom berättelsen med en ramhandling och åstadkom på det sättet – 1916 – en film i filmen. En distansering som kunde hedrat Brecht eller Jean-Luc Godard. Men samtiden bedrövades stort och i Danmark, Herman Bangs hemland, måste ramberättelsen klippas bort.

Elisabeth Sörenson Elisabeth Sörenson (1925–2000) var filmkritiker i SvD. 1999 tilldelades hon en Guldbagge för sina insatser inom svensk filmkritik.