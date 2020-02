På röda mattan – protester och Kobe Bryant-hyllningar

Den sedvanliga debatten om bristande representation vad det gäller kön och etnicitet satte sin prägel på kvällens utstyrslar. Bland annat bar filmstjärnan Natalie Portman en kavaj med namnat på alla kvinnliga regissörer som inte blev nominerade till bästa regi broderat på slagen. Detta ”subtila”, enligt Portman själv, sätt att uppmärksamma kvinnorna skapade rubriker världen över.

”Oscars so white” har varit en trendande hashtag inför de senaste årens Oscarsgalor. Termen syftar till bristen på etnisk mångfald när USA:s bästa filmer ska koras – och vill i huvudsak påverka hur castingen till filmerna går till, snarare än själva nomineringarna. Hashtagen uppmärksammades i år av stjärndamerna Renée Zellweger, Cynthia Erivo och Salma Hayek – som alla kom klädda i helvitt. Artisten Janelle Monáe sjöng även om den vita galan under sitt uppträdande under kvällen.