På Internationella Nelson Mandela-dagen 18 juli hedrar vi betydelsen av Ubuntu. Foto: Theana Calitz/TT

”Sydafrikanska Gandhi” eller ”Afrikas svar på Martin Luther King”. Man kan också kalla honom vid sitt rätta namn, Nelson Mandela. Det räcker långt. För det finns statsmän. Och så finns det statsmän. Nelson Mandela tillhör kategori två.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Att föra Sydafrika från lång era av apartheid till en demokrati utan att regelrätt inbördeskrig uppstod kräver sin ledare. Med 27 år i fängelse, varav 17 på det befruktade Robben Island är det storsint att inte vilja kräva hämnd på tidigare ledare och förövare, utan snarare öppna för försoning, och genom detta leda landet framåt.

Med storslagna planer för Sydafrika; frihet, ekonomisk utveckling och försoning mellan svarta och vita är det sorgset att han trots allt bara fick fem år som president (1994—1999). Sydafrika hade behövt honom och hans ledarskap fler år. Att Mandela inte skulle se mellan fingrarna på ANC:s utveckling och sättet de idag leder landet på kan vi förmoda.

Annons X

När jag läste vid University of Cape Town fick jag lära mig att det afrikanska uttrycket Ubuntu betyder “you are a person through other persons”, översatt till svenska betyder det ”en människa är en människa genom andra människor”. Ett suggestivt och filosofiskt angreppsätt på mänskligheten som fått stor spridning utanför Afrika. Utan andra är vi ingen. Vi lever i en symbios med varandra och bör känna både frihet, trygghet och ansvar i och över detta.

I en intervju har Nelson Mandela redogjort för sin tolkning av Ubuntu:

“A traveller through a country would stop at a village and he didn't have to ask for food or for water. Once he stops, the people give him food and attend him. That is one aspect of Ubuntu, but it will have various aspects. Ubuntu does not mean that people should not enrich themselves. The question therefore is: Are you going to do so in order to enable the community around you to be able to improve?”

Nelson Mandela personifierar Ubuntu på ett sätt som gör att många andra statsmän krymper i jämförelse. Hans tolkning av Ubuntu överensstämmer dessutom väl med syftet av att fira den Internationella Mandela-dagen idag enligt FN, då de säger att dagen är ett tillfälle att visa att vi alla är ansvariga att ta initiativ till förändring. Utan Nelson Mandela hade inte Sydafrika blivit vad det fick chans att bli 1994.

Anna Charlotta Johansson är vikarierande ledarskribent. Läs fler av hennes artiklar på SvD.se/av/anna-charlotta-johansson