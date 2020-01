På gränsen till krig i Iran

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras utvecklingen i Iran.

Idag, mellan 11.30 och 13.30 svensk tid, skulle det ha hållits begravning i Teheran för 62-årige generalen Qassem Soleimani, som dödades i en amerikansk drönarattack i Irak i fredags. Svenska Dagbladets gästskribent Daniel Schatz skriver idag på ledarsidan vilken roll Soleimani har spelat för Irans internationella operationer. Men begravningen har nu skjutits upp, och det finns uppgifter om att Sky News har rapporterat att statlig iransk tv har uppgivit att minst 35 personer har klämts ihjäl när det utbröt panik i folkmassorna inför begravningen.

Irans utrikesminister Javad Zarif tillkännagav i söndags ett nytt avsteg från kärnteknikavtalet för att öka pressen mot omvärlden. Samtidigt som Iraks parlament röstade igenom en resolution med krav på att amerikanska trupper lämnar landet. Det är svårt att överskatta känsligheten i läget, och ännu svårare att överblicka vad som ska hända – och kanske också vad utvecklingen i världen får för konsekvenser för Sverige.

Ledarsidans Tove Lifvendahl diskuterar med:

Rouzbeh Parsi, programchef vid Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet samt ledare för forskarnätverket European Iran Research Group.

Anna Wieslander, generalsekreterare för Svenska försvarsföreningen, ordförande i The Institute for Security and Development Policy och verksam vid tankesmedjan Atlantic Council.

Patrik Oksanen, senior fellow vid tankesmedjan Frivärld.