Zadie Smith, född 1975, började sin litterära bana som ett engelskt ungt stjärnskott med romanen ”Vita tänder” (2000). Efter det har hon skrivit ett antal uppmärksammade romaner, men är nu aktuell med en berättelsesamling och en kort essäbok. Hon är bosatt i USA och undervisar på New York University och det är i tidskrifter som exempelvis The New Yorker som några av novellerna tidigare publicerats.

Hur tar man sig an en berättelsesamling med texter som från början skrivits för andra sammanhang? Det är ofrånkomligt att börja leta efter teman i läsningen, kanske se en övergripande struktur i hur texterna har komponerats. Men möjligen fungerar ”Grand Union” allra bäst att läsas i de luckor av tid som de har skrivits. Så beskriver nämligen Smith sin skrivande vardag – hur hon delar in dagarna i tidsblock som ska fyllas, hur tid kan stjälas, hur tid kan fattas, hur tid måste fångas för att skrivarbetet ska hinnas med i en hektisk vardag med förvärvsarbete och familjeliv. I den korta, mer personliga essäsamlingen ”Aningar”, som nyss skrivits i ett försök till förståelse och reflektion under den världsomfattande pandemins första halvår, förskjuts Smiths vanliga sätt att dela upp tiden. I ”Pioner” reflekterar hon över hur skrivandet kanske djupast handlar om samma sak som att plantera vårlökar, baka bananbröd, eller att gå ut med sin hund: ”det är något att göra”. Vad ska den ”fria” tiden fyllas med under karantän, tid som frigjorts när det mesta arbetet sker hemifrån?