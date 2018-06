På andra språk är semester en tid då man inte har lov

Junii d. 20. Examinerades Piltarna av Högwördige H:r Doctor Arnell och fingo sedan Sommarlof til d. 17 Aug. med förmaning, at under Loftiden intet mindre än eljest 1 Fruchta Gud och gå flitigt i Kyrckian". Så skriver rektorn för Sankt Jacobs högre latinläroverk i Stockholm i sin dagbok 1730. Det är det första belägget på ordet sommarlov i Svenska Akademiens ordbok. Listan fortsätter med att pojkarna skulle repetera vad de lärt sig under året, lyda sina föräldrar samt vara allmänt artiga och dygdiga.