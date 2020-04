En tunn ishinna över ansiktet, öppna ögon därunder. Bilden återkommer genom författarskapet: ”Döden tänkte han sig så. Hade alltid tänkt sig den så: överfrusen, med blicken upp mot stjärnehimlen.” Det är decembernatt på Island, året är 1989, och P O Enquist har – i bara sockarna – rymt från behandlingshemmet. Utvägen att somna i snön i den isländska natten finns där, men författaren fattar ett annat beslut. Något bättre gives honom. Det är en vändpunkt. Ett par månader senare, i februari 1990, blir författaren nykter och ett annat liv tar sin början. Den berättelsen gestaltas i memoarromanen ”Ett annat liv” från 2008.

”Det gives alltid något bättre än döden”, heter det i ”Musikanternas uttåg” (1978). Inte den här gången. Nu är Per Olov Enquist – lärarinnpajken från Det Gröna Huset, Sjön 3, Hjoggböle – borta. Västerbotten sörjer, för nu har – efter Sara Lidman och Torgny Lindgren – den sista av de tre riktigt stora lämnat oss. Det är, faktiskt, ofattbart. Hur kan denne författare, som i verk efter verk skildrat hur människan försöker bjuda det omöjliga motstånd, gå och dö? Ja, det kan man förstås fråga, men: det är själva försöket som är poängen. Det omöjliga rår vi inte riktigt på, men som det förkunnas i ”Kapten Nemos bibliotek” (1990), ”mot bättre vetande är ett bra sätt att inte ge upp”. Det är i hög grad utifrån det trotset detta författarskap byggts. Och texterna har vi ju kvar.

Det förtvivlade hoppet i utsagan ”det gives alltid något bättre än döden”, kan läsas som ett enquistskt ledmotiv. Det hänger intimt samman med ett annat återkommande mantra: ”Det måste finnas ett samband”. Säg den Enquist-figur som inte yttrat, eller önskat, något snarlikt? Figuren i ”Ett annat liv”, som genomgående kallas ”han” och som påminner väldigt mycket om n’Per Ola, som modern kallade honom, gör det också, och han gör det genom att tidigt i boken citera ur ”Kapten Nemo”: ”Förr hade jag hemliga drömmar att det vore möjligt att lägga ihop allting, så att allting blev färdigt, tillslutet. Att till sist kunna säga: så var det, det var så det gick till, detta är hela historien.” Det är så ”mot bättre vetande” ser ut.