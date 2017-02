OweThörnqvists korvfest har bara börjat

Owe Thörnqvist framför sin "Boogieman blues" under Melodifestivalens tredje deltävling. Foto: Janerik Henriksson/TT

– Det kan ju bli så att man får ta på sig turnékostymen igen, säger han.

Varmkorven var specialeffekten när Owe Thörnqvist framförde låten "Boogieman blues". Men rockabilly-boogie-showen var så mycket mer. Tv-tittarna som röstade fullkomligt älskade hela paketet – precis som med Robin Bengtssons rullbandsshow och poplåten "I can't go on". Thörnqvists sambo Berit Gullberg mötte honom efter sändningen.

Robin Bengtsson (mitten) och Owe Thörnqvist, med sin sambo Berit Gullberg (till vänster), firar sina finalplatser under Melodifestivalens efterfest. Foto: Janerik Henriksson/TT

– "Grattis, lilla korvgubbe", sa hon. Nä, det sa hon faktiskt inte. Men hon sa något rart i örat på mig, som jag ska skriva en liten dikt om, säger Owe Thörnqvist.

Vid scenen blev det pusskalas mellan de två.

– Jag vet hur mycket Owe har jobbat på den här låten. Det svänger grymt om den, man kommer ihåg den och man blir på gott humör. Owe har en otroligt bred publik, från små barn till äldre människor, säger Berit Gullberg.

Programledaren Hasse "Kvinnaböske" Andersson minns tydligt samtalet från kompisen Owe Thörnqvist, då han berättade att han fått frågan om att tävla i Melodifestivalen.

– Jag sade "absolut ska du göra det, Owe". Och så förklarade jag att han får en chans att skaffa en ny publik som kan hitta alla hans gamla låtar, säger Hasse Andersson.

Och Hasse Andersson är en man som vet hur det är att tävla – och göra succé – i Melodifestivalen med fler år på nacken än de flesta andra deltagare. Andersson slutade på fjärde plats i finalen 2015 med låten "Guld och gröna skogar".

– För mig har det varit en drömresa. Efter att jag tävlade i Melodifestivalen har jag turnérat Sverige runt tre gånger, säger han.

"Hasse-effekten" väljer schlagergeneralen Christer Björkman att kalla Owe Thörnqvists framgång i deltävlingen.

– Det är musicerande som är så djupt förankrat i den svenska folksjälen på något sätt. Det är så sällan den aktiveras i dag. Och när den väl kommer, och det med en skicklig estradör, då triggar det igång någonting, säger Björkman och förklarar att det här sänder signaler om att man inte behöver vara en ung artist för att titulera sig finalklar.

Att lyfta sin egen låtskatt var ett av Thörnqvists syften då han skickade in låten "Boogieman blues" och blev tävlingsklar. Han medger att han inte varit "någon stordiggare" av Melodifestivalen, men är imponerad över maskineriet runtomkring och engagemanget från hans entourage.

Men hur mycket väger en finalplats i Melodifestivalen för en man som varit en del av svenskt musikliv i över sex decennier?

– Jag har ju fått en del priser och blivit invald i Swedish Music Hall of Fame, och som om inte det vore nog så är jag invald i den svenska korvakademin. Det är faktiskt sant. Det här smäller nog lika högt. Man vet ju inte vart det här tar vägen. Det kan ju bli så att man får ta på sig turnékostymen och åka ut och jobba igen i folkparkerna, säger han.

Redan nu vet han vilket namn som skulle kunna passa: "The hot dog boogie man tour".

Lördagen den 11 mars tävlar Thörnqvist i finalen. Dagen efter fyller han 88 år – samma dag som Evert Taube firade sin födelsedag.

– Då ska jag skåla med min gamle inspiratör Evert Taube där uppe, som visste hur man skulle smida ihop en melodi med en text, säger han.

– Champagnekorkarna smäller i kapp och i takt hoppas jag.

Resultatet i Växjö Finalen: Owe Thörnqvist: "Boogieman blues" Robin Bengtsson: "I can't go on" Andra chansen: FO&O: "Gotta thing about you" Anton Hagman: "Kiss you goodbye" Utslagna: Femte plats: Bella & Filippa: "Crucified" Sjätte plats: Jasmine Kara: "Gravity" Sjunde plats: Krista Siegfrids: "Snurra min jord"