Owe Thörnqvist har läkarens klartecken

Owe Thörnqvist framför "Boogieman blues" på genrepet inför Melodifestivalens final i Friends Arena. Foto: Christine Olsson/TT

För tre veckor sedan tog sig Owe Thörnqvist direkt från Melodifestivalens deltävling i Växjö till finalen i Solna med bidraget "Boogieman blues". Fram till finalen har den 87-årige musikern bland annat laddat upp på ett gym. Men han har också gjort läkarbesök för att kontrollera sin hälsa.

– Jag har varit hos en läkare för att kolla att jag pallar för det här. "Ja, det gör du." Jag har fått vissa mediciner, och ska sedan ha en läkarundersökning efteråt för att se om jag pallar med alla konserthus som väntar, säger Owe Thörnqvist.

I morgon firar han sin 88:e födelsedag.

– En champagnekork smäller, pling-plong, och sedan brukar jag skåla med Evert Taube däruppe. Han hade samma födelsedag som jag. "Evert, we did it again".

Men ett stort korvparty väntar också.

– Olika längder och tvärsar och tillagningar, säger Owe Thörnqvist.