Betyg: 5 av 6

Knappt har vi hämtat oss från ockupationen av Norge i april 1940 i ”Kungens val” förrän historien fortsätter. Inledande ord kunde vara ”Samtidigt, på kontinenten…”

Våren 1940. England och Frankrike, som i september -39 förklarat Tyskland krig, har hittills bjudit så tam offensiv att ett gängse öknamn på utfallet blivit ”Låtsaskriget”. Motståndet, däremot, är förödande reellt. Danmark och Norge faller, snart också Holland, Belgien och Luxemburg.

Rent katastrofalt är läget i slutet av maj när allierade trupper har inringats i franska hamnstaden Dunkerque intill belgiska gränsen. 400 000 man och värdefull utrustning att bara meja ner och plocka upp. Reträtt är enda utvägen, om alls. Planen är evakuering till sjöss, mellan lurande ubåtar och arga attackflyg, samt akut båtbrist. Operation Dynamo är det övermåttan eufemistiska kodnamnet på denna desperata, hm, brexit.

Den som inte exakt minns hur det gick kan lätt slå upp det, förslagsvis efter att ha sett Christopher Nolans penetrerande studie i existentiellt kaos. Wikipedia går liksom inte under huden på samma sätt. Detta är starka saker.

Verket utgörs av tre delar, utspelade till havs, på stranden och i luften, varje del under ett avgränsat tidsspann och med särskilda huvudpersoner. På stranden famlar menige Tommy och hans kompisar efter varje halmstrå av hopp om förlösning, i luften håller RAF-piloterna Collins och Farrier det ihärdigt surrande Luftwaffe stången – så länge bensinen nu räcker.

Den tredje delen handlar om Mr Dawson, veteran från vad som ännu kallas ”The Great War”. Med sin lillgrabb Peter och dennes vän George far han över kanalen i sin motorskuta. Man vill få hem sina boys.

Ibland glider historierna samman, ibland hoppar kronologin. Det är grepp som anstår sin stilistiskt självsvåldige upphovsman och som kräver skarp uppmärksamhet (eller rentav en andra tittning). Mestadels sitter det innovativa, och som aldrig förr.

Ta det visuella. Ickedigitalt, 70 mm-format, som ”Ben-Hur” eller ”2001”. Hoyte van Hoytemas lins är i skärpa med bägge – minst – och bör ha sin egen artikel. Samt en Oscar.

Samma med musiken, nästan soniskt måleri med dova, lätt trumhinnetryckande frekvenser som känns innan de hörs, ondskefull impressionism som fångar ett precis allestädes närvarande obehag. Hans Zimmer får även till de vackraste toner, som om Vangelis mötte Elgar. Att detta ju är av en från dåvarande fiendesidan gör det extra rörande.

Namnkunniga skådespelare underspelar så att deras glans knappt märks, men de är där, ihop med en grupp nykomlingar, alla uppgiften värdiga.

”Dunkirk” är en överväldigande film att smälta. Vad Nolan gör med ”det största elektriska tåg en pojke någonsin fått leka med”, som Orson Welles kallade filmmediet, liknar något han hittills bara drömt om att få fullborda. Careful what you wish for, Chris…