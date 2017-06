Övertro på barns förmåga bakom olyckor

På allmän plats gäller att barn under 14 år enbart får köra "lekfordon", det vill säga fordon utan förbränningsmotor och som inte kan gå över 6 km/h. De ska då bära hjälm.

Inom "inhägnat" område får barn även köra andra fordon. Villatomt, campingplats, flygflottilj har INTE räknats som inhägnat område i vägledande domar. Ett tävlingsområde har däremot räknats som inhägnat.

16 procent av alla som dör i fyrhjulingsolyckor är under 15 år. Under åren 2013-2016 omkom 4 barn under 15 år.

6 av 10 (barn och vuxna) som skadat sig i en fyrhjulingsolycka har varit med om en singelolycka.

7 av 10, på väg, och 6 av 10, utanför väg, omkom i en olycka där fyrhjulingen välte.

Källa: SLU, Transportstyrelsen, Vägverket.