Överraskande årsdebut av Nuncio

Född: 17 april 2011 på Hanover Shoe Farms, Pennsylvania. Uppfödare Concord Farm.

Stamtavla: Andover Hall-Nicole Isabelle, morfar Lindy Lane.

Bakgrund: Köptes av Stefan Melander på auktion i Harrisburg, Pennsylvania, tisdagen den 6 november 2012. Utropsnummer: 544. Priset 7 000 dollar, cirka 60 300 kronor.

Tränare: Jim Oscarsson (november 2012–oktober 2013), Scott Andrews (nov 2013), Jimmy Takter (december 2013–februari 2014), Stefan Melander (februari 2014-).

Kuskar: Johan Campbell 24 lopp (13–10–1), Stefan Melander 17 lopp (14–2–1), Örjan Kihlström 7 lopp (7–0–0), Jim Oscarsson 2 lopp (2–0–0), Matt Kakaley 1 lopp (1–0–0).

Debut: 12 juli 2013 på The Meadowlands, New Jersey. Segrade på 1.12,8.

Rekord: 1.08,7, tvåa i Hambletonian stakes, The Meadowlands, New Jersey.

Bästa vinnartid: 1.08,9, Kentucky Futurity, The Red Mile, Lexington, Kentucky.

Antal starter: 51. 37 segrar, 12 andra- och 2 tredjepris.

Segerprocent: 72,5.

Platsprocent: 100.

Prissumma: 27 573 230 kronor.

Intjänat per start: 540 651 kronor.

Högsta vinnarodds: 6,20, The Meadowlands, 12 juli 2013.

Lägsta vinnarodds: 1,00, Gävle 10 september 2015, Solvalla 7 oktober 2015.

Meriter: Seger i Matron stakes (2013), Pennsylvania sire stakes, Reynolds memorial, Kentucky Futurity, Yonkers Trot, Matron stakes (2014), Sprintermästaren, Breeders Crown, Solvalla Grand Prix (2015), Elitloppet, Oslo Grand Prix, Jubileumspokalen, Sundsvall open trot, Trotting Masters, Årets häst (2016).