Övernaturlig mysrysare för mellanstadiekids

Kärleks- och vänskapsrelationer flätas samman med ett spökmysterium i Emelie Lindbloms "Rum 213". Foto: Noella Johansson/TT

Sommarlovet är snart slut och 12-åriga Elvira tvingas iväg på kollo ensam. Hon blir snabbt vän med rumskompisarna Bea och Meja men snart börjar märkliga saker hända i deras rum, Rum 213. Saker försvinner och tjejerna börjar anklaga varandra. När Elvira får oförklarliga rivsår på fötterna övertygas de snart om att det spökar.

"Rum 213" är baserad på Ingelin Angerborns bästsäljande ungdomsroman med samma namn, och fungerar som en lite lättsammare "Stranger things" i svensk kollomiljö, där kärleks och vänskapsrelationer flätas samman med ett övernaturligt mysterium.

Vill du ge barn mardrömmar?

– Nej det vill jag ju inte, även om några kanske får det. Men när jag läste boken flyttades jag tillbaka till att vara 11–12 som tjejerna i boken, säger regissören Emelie Lindblom.

Hon åkte själv på teaterläger i hemstaden Halmstads kulturhus som liten, och kunde använda minnena från sina spökvandringar i regidebuten. Hon nämner också "Det" och "The others" som starka skräckupplevelser, även om klassikern "Stand by me" har varit hennes största inspiration för "Rum 213", en annan mysrysare som håller barnens perspektiv filmen igenom. Lindblom ser även tydliga kopplingar mellan boken "Rum 213" och barn- och ungdomsförfattaren Maria Gripe.

– När jag var i den åldern älskade jag hennes böcker, som också handlar väldigt mycket om när vardag blandas samman med övernaturliga händelser. Det blev lite av ett drömprojekt när jag hittade en modern historia som utspelar sig nu.

Det görs ovanligt lite film för barn i mellanstadieåldern, och ännu mindre skräck. Emelie Lindblom tyckte att det var viktigt att den åldersgruppen också får se sina liv på film. Kanske speciellt inom skräckgenren eftersom många i den åldern precis har börjat fundera kring frågor som "vad händer om jag dör" och har ett öppet sinne för frågor om spöken.

– Sedan tycker jag att det är en extremt rolig ålder. De är ju barn men ändå inte. Det är innan hela tonårshormonkaoset kommer i gång, de är så himla kloka och har också så nära till lek. Det tilltalar mig.

Emelie Lindblom skulle gärna göra mer skräckfilm efter "Rum 213". Hon insåg hur roligt det var att skrämmas när hon väl började, men erkänner att hon måste planera när hon själv ser skräckfilm eftersom hon oftast inte kan sova efteråt.

– Kanske är det just för att jag själv är så lättskrämd som jag har lätt att skrämmas.