Under lyxhotellet The Dorchester i Londons Mayfair ligger den vackra art deco-restaurangen China Tang. Det är flera år sedan jag senast var där. Men under andra halvan av det här seklets första decennium var det till China Tang – och deras redan då svårt otidsenliga kolonialromantik – man gick så ofta man hade råd.

Det var nu inget som helst fel på China Tangs kök, maten var alldeles utmärkt, men det fanns framförallt ingen enskild plats i London där man med nästan hundraprocentig säkerhet – även en genomsnittlig februaritisdag – var garanterad brittisk stargazing av så ypperlig klass.