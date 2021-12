Överläkare: Snart vet vi hur farlig omikron är

En dryg månad har gått sedan WHO klassade den nya virusvarianten omikron som en så kallad orosvariant, ”variant of concern”, vilket är den allvarligaste klassificeringen som WHO har. Det första fallet upptäcktes i Sydafrika den 24 november och i förra veckan meddelade WHO att omikron nu finns i drygt 100 länder.

Danmark och Storbritannien var två av de första länderna att drabbas av omikrons snabba spridning efter Sydafrika. Båda länderna övervakar nu noga spridningen och presenterar resultaten kontinuerligt.