Överlägsen hjärna räddade fåglarna

I studien, som publiceras i Science Advances, har forskarna, som är verksamma vid University of Texas och American Museum of Natural History i New York, granskat det näst intill kompletta kraniet av en primitiv fågel som levde för 70 miljoner år sedan, i slutet av dinosauriernas tidsålder.

Fågeln, tillhörande släktet Ichthyornis, var på vissa sätt mer lik en typisk dinosaurie än en modern fågel - inte så märkligt med tanke på att fåglarna härstammar i rakt nedstigande led från små rovdinosaurier.