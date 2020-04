Den som passionerat följer åtminstone någon idrott på högsta tänkbara nivå – jag pratar nu om, till exempel, Roger Federer i US Open-final mot Lleyton Hewitt 2004 (eller för all del Cristiano Ronaldos cykelspark borta mot Juventus i Champions League 2018) – vet på ett ungefär vad amerikanen David Foster Wallace menade när han kallade sin med rätta berömda essä om just Federer för ”Both flesh and not”. Då och då utspelar sig matchsituationer som kunde vara hämtade från filmen ”The Matrix”; det är som om den extraordinärt begåvade idrottaren har beviljats tillfällig dispens från fysikens lagar, det är skönhet och intelligens i ömsesidigt berikande omfamning, det är delvis mänskligt-köttsligt, men där finns också en annan dimension som man skulle kunna kalla andlig. Eller varför inte gudomlig? Man tror att ögonen ljuger.

Ytterligare en sådan idrottare var Michael Jordan – i knallhård konkurrens det allra märkvärdigaste inom basketsporten under en lång period av 1980- och 1990-talet, kanske någonsin. Man ser det hända gång på gång fast det inte borde kunna hända: man ser hur han stiger till väders tillsammans med en skara med- och motspelare, det är ett skott som ska levereras eller en retur som ska plockas. Och inom det tidsfönster som är det rimliga sjunker hans omgivning ner mot golvet igen ungefär samtidigt. Men inte Michael Jordan. Han blir hängande i luften i ensamt majestät och gör vad han tänkte göra med bollen i lugn och ro. Han kunde vara gott och väl en decimeter kortare än de längsta på planen, men han dominerade luftrummet som en zeppelinare.