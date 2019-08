Överfulla lager oroar diamantbranschen

En av världens största gruvbolag, De Beers, har minskat sin brytning av rådiamanter med elva procent under första halvåret 2019. Orsaken är att försäljningen av rådiamanter minskat med 53 procent jämfört med 2018 och att lagren av ädelstenen i världen just nu är överfulla, rapporterar New York Times. Flera andra gruvbolag har också aviserat att de kommer att minska sin produktion den närmaste tiden.

Genom att minska brytningen hoppas gruvbolagen kunna hantera överskottet och bibehålla, och förhoppningsvis öka, värdet på de stenar som redan plockats upp ur gruvorna.